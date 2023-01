Atenção motoristas: caminhão bate em mureta e fecha BR-381 em Contagem no sentido Belo Horizonte

Uma batida chegou a interditar todas as pistas da BR-381 em Contagem, no sentido Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (6).

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a concessionária Arteris, duas pistas foram liberadas por volta das 7h30, mas a fila de veículos chegava a cinco quilômetros.

Também de acordo com a administradora da via, um caminhão bateu em uma mureta no km 479 da via no final da madrugada. Ninguém se feriu.

Com o veículo para “em L”, o trânsito segue apenas pela marginal e não há previsão horário para a liberação da rodovia principal.

Com BHAZ