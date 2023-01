Guarda Municipal e BHTrans desmontam acampamento em frente a quartel e manifestantes causam transtornos

Guarda Municipal e BHTrans desmontam o acampamento na avenida Raja Gabaglia, no Gutierrez, na região oeste, em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército, na manhã desta sexta-feira (6). Os manifestantes foram dispersados um dia depois de um fotógrafo do jornal Hoje em Dia ser agredido enquanto trabalhava na cobertura do ato.

Foto: Reprodução/Internet

Acampamento

Desde o dia 30 de outubro, um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está acampado em frente a sedes de instalações militares por todo o Brasil. Em BH, eles ocupam faixas nos dois sentidos da avenida Raja Gabaglia próximo a uma unidade do Exército. O grupo questiona o resultado das eleições de 2022 - que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Presidente da República.

PBH desmonta acampamento bolsonarista na manhã dessa sexta-feira (06) em frente ao Quartel do Exército na av. Raja Gabaglia pic.twitter.com/Ae3LWnQkrC — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 6, 2023

Agressão a jornalista

Na quinta-feira (5), o profissional do Hoje em Dia cobria o ato no acampamento quando foi perseguido e agredido por integrantes do movimento. De acordo com o jornal, o profissional foi jogado no chão, arrastado e agredido, além de ter tido a câmera roubada e as lentes destruídas.

Ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital João XXIII, onde recebeu atendimento. De acordo com a atualização mais recente, o profissional passa bem. Ele registrou ocorrência.

Jornalistas são agredidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante desocupação do acampamento na av. Raja Gabaglia em BH pic.twitter.com/lSph0QczOJ — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 6, 2023

Polícia civil

Em nota, a Polícia Civil informou que busca identificar os agressores. Confira o comunicado completo:

"A #PCMG informa que já se encontra empenhada para apurar a materialidade e a autoria de possíveis suspeitos, que agrediram um fotógrafo, de 60 anos, do jornal Hoje em Dia, enquanto ele cobria uma manifestação na avenida Raja Gabáglia, no fim da tarde desta quinta-feira (5/1). A vítima já registrou o fato e por ora a PCMG não repassará mais detalhes, para não prejudicar a investigação do caso".

Com Itatiaia