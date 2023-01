Homem mata amigo para evitar que companheira soubesse que ele estava “mexendo com mulheres na rua”

Um jovem de 25 anos foi preso nessa quarta-feira (4) pela Polícia Civil de Minas Gerais suspeito de matar o amigo, de 29 anos, a facadas, em Guanhães, no Rio Doce, no dia 20 de outubro do ano passado. O homem teria se irritado após a vítima ter dito que contaria para a companheira dele que ele estava “mexendo com mulheres na rua”.

A Polícia Civil concluiu as investigações e prendeu o homem, que foi indiciado por homicídio duplamente qualificado — Foto: Polícia Civil/Divulgação

De acordo com informações da Polícia Civil, suspeito e vítima estavam em um evento em uma praça. Quando eles estavam indo embora na companhia de outras pessoas, os dois se desentenderam pelo fato de a vítima ter afirmado que o homem estava abordando outras mulheres no caminho.

Nesse momento, o suspeito pegou uma faca que estava na cintura e golpeou o amigo no peito. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o assassinato, o suspeito fugiu do local. Um tempo depois, ele se apresentou na Delegacia de Polícia e alegou ter agido em legítima defesa. Na versão dele, a faca era da vítima. Imagens de segurança, no entanto, mostraram o contrário. Nas gravações, é possível ver que a faca estava com o suspeito e que ele atacou o amigo de supresa.

A Polícia Civil concluiu as investigações e prendeu o homem, que foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e emprego de meios que dificultaram a defesa da vítima.

