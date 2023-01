129 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas em Minas Gerais; veja lista e como está a sua região

As chuvas elevaram para 129 o número de cidades em situação de emergência (veja abaixo), provocaram a morte de 16 pessoas, deixaram 10.650 desalojadas em Minas Gerais, aponta balanço da Defesa Civil deste domingo (8).

Foto: Reprodução Internet

No estado, outras 1.891 pessoas estão desabrigadas. Neste domingo, o tempo permanece chuvoso em todo o estado, por causa da atuação da Zona de Convergência do Atlântico (ZCAS). O acentuado e persistente volume de chuva pode causar deslizamentos de encostas, aumento gradativo e/ou repentino do nível de rios, cachoeiras e reservatórios proporcionando transtornos à população.

Na primeira semana de 2023, pelo menos 30 municípios contaram com auxílio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) em ocorrências ocasionadas pelas chuvas; previsões para este domingo (81) são de pancadas de até 70 mm no estado.

A Defesa Civil estadual alerta para que em situação meteorológica adversa a população busque orientações pelo 199. Veja detalhes.

Previsão



Para este domingo (8), a previsão da Defesa Civil é de que as chuvas continuem, com pancadas de 50 mm na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e com incidências de até 70 mm nas regiões Noroeste e Norte do estado. O tenente-coronel Sandro Corrêa, chefe da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, reforça que todas as equipes da Defesa Civil estão em campo, atuando com apoio das demais forças de segurança.

Balanço



No último período chuvoso (2021/2022), pelo menos 450 municípios foram atingidos por situações de anormalidade causadas pelas chuvas, configurando estado de emergência ou de calamidade pública, conforme balanço estadual.

Veja lista das cidades



Alfenas

Almenara

Alpercata

Alto Rio Doce

Antônio Carlos

Antônio Dias

Aracitaba

Arapuá

Aricanduva

Arinos

Açucena

Bandeira

Barão de Monte Alto

Barbacena

Bela Vista de Minas

Bertópolis

Bom Jesus do Galho

Cabo Verde

Cachoeira do Pajeú

Cajuri

Caldas

Campanário

Campestre

Campos Gerais

Cana Verde

Capelinha

Capetinga

Capitão Enéas

Carandaí

Carlos Chagas

Carmo da Mata

Cataguases

Catuji

Coimbra

Coluna

Comercinho

Coronel Fabriciano

Córrego Novo

Dionísio

Divisópolis

Dom Joaquim

Dom Silvério

Engenheiro Navarro

Espera Feliz

Felisburgo

Ferros

Franciscópolis

Frei Gaspar

Galiléia

Gonzaga

Guiricema

Imbé de Minas

Itacarambi

Itaobim

Itutinga

Jacinto

Jaguaraçu

Januária

João Monlevade

Jordânia

Juramento

Juruaia

Ladainha

Lassance

Luisburgo

Machacalis

Manhuaçu

Marliéria

Mathias Lobato

Mendes Pimentel

Monte Santo de Minas

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Naque

Nova Era

Nova União

Novo Oriente de Minas

Ouro Verde de Minas

Padre Paraíso

Paiva

Palmópolis

Paraopeba

Paula Cândido

Pavão

Pedra Azul

Pescador

Peçanha

Piedade do Reio Grande

Piranguinho

Piraúba

Poté

Poço Fundo

Presidente Olegário

Presidente Bernardes

Rio do Prado

Rio Piracicaba

Rio Vermelho

Sacramento

Salinas

Salto da Divisa

Santa Efigênia de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santa Rita de Caldas

Santo Antônio do Jacinto

São Domingos do Prata

São Francisco

São Geraldo da Piedade

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Sapucaí

São João Del Rei

São José do Goiabal

São Pedro do Suaçui

São Sebastião da Vargem Alegre

Sardoá

Senador Firmino

Silverânia

Teófilo Otoni

Timóteo

Três Corações

Ubaporanga

Uberaba

Umburatiba

Urucânia

Urucuia

Vespasiano

da Redação com Itatiaia