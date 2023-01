BÁRBARO: homem é suspeito de matar ex a tiros e com golpes de furadeira em Contagem

Estão à disposição da Justiça três homens, entre 25 e 35 anos, suspeitos de participação na morte de Laura da Mata Santos, 29, na noite desse sábado (7) no bairro Granja Vista Alegre, em Contagem, na grande BH. De acordo com a polícia, o corpo de Laura foi encontrado em um terreno conhecido como "Estrada da Pedreira". Ela tinha uma perfuração no ouvido e diversos hematomas pelo corpo. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Laura, de 35 anos.

Foto: Reprodução Internet

Conforme informações da Polícia Militar (PMMG), o casal ficou junto por aproximadamente 12 anos, tendo se separado recentemente. Inconformado com o término, o suspeito teria praticado o ato. O homem foi preso em flagrante com outros dois colegas, que estavam na casa de um deles em uma "resenha", pouco tempo depois do corpo da jovem ser localizado.

Um veículo Pálio, que poder ter sido usado no crime, além de ferramentas sujas de sangue foram apreendidos no local. O principal suspeito, segundo a PM, teria ligado para a mãe dizendo que tinha "feito uma besteira."

O corpo de Laura foi encaminhado para o IML de Belo Horizonte.

Da Redação com Itatiaia