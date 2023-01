Idosa morre após deslizamento de terra em Minas

Mais uma pessoa morreu no período chuvoso em Minas Gerais. Em Santo Antônio do Manhuaçu, distrito de Caratinga, na Zona da Mata mineira, uma idosa, de 72 anos, faleceu após um deslizamento de terra na madrugada deste domingo (8). É o 17º óbito relacionado à chuva no Estado.

Corpo de Bombeiros atua em ocorrências relacionadas à chuva em Caratinga, na Zona da Mata, em Minas Gerais — Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

O caso ocorreu na rua José Capixaba. Conforme o Corpo de Bombeiros, além da vítima, duas pessoas estavam na residência, mas conseguiram deixar o local com vida.

Os militares informaram ainda que há riscos de novos desabamentos e desmoronamentos no local. A comunidade permanece com dificuldade de acesso devido a quedas de barreiras e destruição de pontes de acesso.

Na tarde deste domingo, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) confirmou a relação da morte com o período chuvoso.

Sem considerar a morte da idosa em Caratinga, Minas Gerais registrou, desde o início do período chuvoso, 16 óbitos. A cidade de Antônio Dias, na região do Rio Doce, é a que registrou o maior número de vítimas, com 4 casos. O Estado também tem 10.650 pessoas desalojadas e outras 1.891 desabrigadas. Conforme o boletim, 129 municípios estão em situação de emergência.

Com O Tempo