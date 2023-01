Homem tenta matar mulher e amante que quebra os pés ao fugir pela janela de prédio em MG

Um homem de 35 anos que se relacionava com uma mulher casada quebrou os pés depois de pular do segundo andar de um prédio, nesse domingo (8), ao ser flagrado pelo marido dela, em Timóteo, no Vale do Aço. O homem traído, de 32 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

De acordo com o relato do autor à Polícia Militar, ele foi liberado mais cedo do trabalho e chegou em casa cerca de 40 minutos antes do esperado. Ao entrar no apartamento, ele se deparou com uma camisa masculina, um boné e um celular no sofá da sala de estar.

O marido logo confrontou a esposa, de 29 anos, que pediu calma e sugeriu que os dois conversassem. O homem, no entanto, saiu em busca de outra pessoa ao redor da casa, e acabou encontrando o amante da mulher debaixo da cama da filha do casal, que não estava no apartamento.

Violência

O autor agarrou o homem pelo pescoço e o ameaçou de morte, mas a vítima conseguiu se desvencilhar enquanto a mulher agarrava o marido, tentando impedi-lo de cumprir a ameaça. O amante correu até a sala e tentou abrir a porta, mas o homem logo apareceu com uma faca da cozinha.

O amante, então, pulou do segundo andar para fugir do agressor. O marido tentou abrir a porta para ir atrás dele, mas a esposa o segurou. Ainda segundo o relato do autor, como ele estava com a faca na mão, ele acabou ferindo a mulher acidentalmente.

A vítima, no entanto, disse à polícia que o marido a feriu com diversos cortes propositalmente, enquanto a ameaçava de morte.

Tentativa de homicídio

Quando a Polícia Militar chegou ao apartamento, o autor se rendeu e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A mulher e o amante foram socorridos e levados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Unidade Avançada de Timóteo do Hospital Márcio Cunha. Lá, a equipe médica confirmou que o homem quebrou os dois pés ao pular do segundo andar.

Já a jovem de 29 anos apresentava um corte na perna esquerda, três no abdômen, dois nos dedos da mão esquerda e um no queixo, além de uma mordida no lado esquerdo da face.

Com BHAZ