Casal de idosos morre após casa ser levada por lama

Um casal de idosos morreu na madrugada desta terça-feira (10) soterrados após a casa em que eles moravam ser arrastada pela lama depois de uma encosta deslizar na região. Eles foram confirmados como a 19ª e a 20ª mortes pelas chuvas no Estado. Um neto do casal estava no imóvel, conseguiu sair com vida e foi socorrido pelo Samu.

Casa foi levada pela lama e casal de idosos morreu em Caldas — Foto: CBMMG/Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado na madrugada desta terça-feira para ocorrência de Busca e Resgate de Estruturas Colapsadas na Zona Rural de Santana de Caldas, município de Caldas, no Sul de Minas. Segundo informações da guarnição, houve o escorregamento de um talude, que atingiu uma residência que desmoronou.

No imóvel estava um casal que veio a óbito, um senhor de 70 anos e senhora de 66 anos. Quando a guarnição dos bombeiros chegou ao local, populares já tinham retirado as vítimas dos escombros. Uma ambulância do SAMU de Santa Rita de Caldas também já se encontrava no local e constatou o óbito. Um neto do casal se encontrava na casa e sofreu apenas ferimentos leves, sendo conduzido pelo SAMU.

A Polícia Militar foi acionada e ficou responsável por guardar a cena do acidente. A perícia também foi acionada e deslocou ao local. A guarnição do Corpo de Bombeiros, solicitou ainda a presença da Defesa Civil Municipal no local, para realizar vistoria do risco de novos escorregamentos de terra e desmoronamentos. O local do acidente permaneceu interditado.

A reportagem procurou a Defesa Civil e aguarda resposta.

Com O Tempo