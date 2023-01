Disparos assustaram pedestres e comerciantes, no fim da manhã desta terça-feira (10), na Praça Rio Branco, próximo ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, no Centro da capital mineira. Um policial civil reformado teria sido assaltado e revidou com um tiro. Dois suspeitos em uma moto conseguiram fugir.

Foto: Reprodução/Internet

Um policial civil aposentado teria sido vítima de uma tentativa de roubo, conhecido como 'saidinha de banco', e atirado contra os suspeitos que o abordaram em um moto quando ele se preparada para descer do táxi e acessar o terminal rodoviário. A suspeita é de que os bandidos teriam monitorado a vítima e o abordado com uma uma arma de fogo. O policial reformado revidou ao assalto com um tiro. A dupla, que estava de moto, fugiu. Três viaturas da polícia foram ao local.

As imagens de câmeras de circuito de segurança do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte mostram dois homens em uma moto. Em certo momento, o garupa desce e faz a abordagem.

Os suspeitos levaram a mochila do policial, o dinheiro (aproximadamente R$ 5 mil, segundo testemunhas) e uma arma.

Com Itatiaia