‘Não volto mais’: cliente encontra lesma em salada do Burger King em BH

Um casal de Belo Horizonte teve uma surpresa nada agradável ao comprar lanches no Burger King na última semana. O autônomo Walif de Souza, 24, denuncia ter encontrado uma lesma na salada de um dos sanduíches que ele e a esposa comeriam.

Foto: Reprodução/Internet

O episódio ocorreu na última terça-feira (3), na unidade que fica na avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ao BHAZ, o jovem conta ter ficado decepcionado com a postura do estabelecimento, de onde ele era cliente fiel.

“Eu e minha esposa compramos três hamburgueres, um total de R$ 97,70. No meu não tinha salada, no da minha esposa tinha, mas também estava tranquilo. Quando chegamos no terceiro, um Chicken Junior que custa R$ 10, antes de minha esposa comer ela avistou algo estranho na salada. Ela abriu o sanduíche e viu que era uma lesma”, relata Walif.

O cliente então chamou o gerente da loja para relatar o ocorrido, mas, apesar de ter sido reembolsado com o valor do Chicken Junior, o jovem lamenta não ter recebido a atenção esperada por parte dele.

“Ele [o gerente] tirou foto do sanduíche, mandou no grupo de gerência, e disse que aquilo não era culpa dele, já que a salada vem à vácuo em um caminhão e eles só colocam no lanche. Ele então me deu os R$ 10, disse ‘faz o que vocês quiserem’ e virou as costas”, lembra ele.

Cliente pretende acionar a Justiça

Agora, Walif pretende ir ao Procon para saber quais os direitos dele enquanto consumidor para, posteriormente, levar o caso à Justiça. Para ele, o sentimento que fica é o de decepção.

“Essa unidade era bem perto da minha casa, ao menos duas vezes na semana eu e minha esposa íamos lá lanchar. Infelizmente, agora acho que no Burger King não volto mais, fiquei bastante assustado”, conta ele.

O que diz a Burger King?

Em nota enviada ao BHAZ, a Burger King diz que está em contato com o consumidor e que apura o fato “junto à equipe do restaurante”. A rede também informa seguir “rígidos controles de higiene na preparação” dos sanduíches.

Nota da Burger King na íntegra

“Informamos que seguimos rígidos controles de higiene na preparação dos nossos sanduíches para garantir a qualidade dos produtos, oferecendo uma experiência positiva e segura a todos os nossos consumidores. Com relação ao caso relatado, a companhia informa que já está em contato com a consumidora para atendimento e, além disso, está apurando o fato junto à equipe do restaurante”.

