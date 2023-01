Gata da raça Bengal, avaliada em R$ 7 mil, é confundida com jaguatirica e solta em mata

Nesta terça-feira (10), o Corpo de Bombeiros foi acionado por um condomínio do bairro Belvedere, na região nobre de Belo Horizonte, para retirar uma "pequena onça", do local. Uma rede foi usada para capturar o animal, semelhante a uma jaguatirica. Em seguida, a "onça" foi "libertada" em uma mata próxima.

Porém, trata-se de uma gata da raça Bengal, também conhecida como gata-de-bengala, avaliada em R$ 7 mil.

"Eu disse que eles não podiam fazer isso. Eles não têm essa capacidade técnica e, mesmo supondo que é um animal silvestre precisam fazer uma triagem. Eles soltaram a gata na mata, eu já liguei pedindo ajudar nas buscas e eles não vem", afirmou o veterinário e ator, Rodrigo Cali, tutor de Massinha, nome da gata.

Ele falou que acordou às 7h da manhã com mensagens de moradores no grupo do condomínio dizendo que havia uma "onça" próximo ao elevador do andar onde mora.

O veterinário deu falta do animal no apartamento e, ao chegar à portaria, foi informado que os bombeiros estiveram no local e soltaram o animal em uma mata da região.

Segundo o tutor, a gata é um animal de estimação com 7 meses de idade e muito dócil.

Os bombeiros disseram que moradores do condomínio acionaram a corporação informando que "o animal estava solto, vagando pelo local há cerca de dois dias, agressivo, sem sinais ou evidências de que poderia ser doméstico e/ou estimação".

Os militares falaram ainda que os moradores se sentiram ameaçados pelo "risco de possível ataque do felino".

"O animal foi capturado de forma segura e solto em local mais afastado de tal perímetro urbanizado conforme o protocolo padrão para ocorrências envolvendo animais silvestres. Ainda de acordo com os bombeiros, não havia coleira ou outra identificação visível", disse a corporação em nota.

Calil falou que fez buscas na mata sozinho, na tentativa de achar Massinha. O animal tem microchip de identificação.

Os bombeiros disseram que voltaram ao local para tentar encontrar a gata, mas, até a conclusão da reportagem, não tinha sido encontrada.

