Homem é morto após dormir em calçada no interior de Minas

Um jovem de 25 anos foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira (10) enquanto dormia em um sofá em uma calçada, em Ipanema, na Zona da Mata. De acordo com o padrasto do rapaz, o enteado teria optado por dormir fora de casa por estar com muito calor.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Conforme informações do boletim de ocorrência, o jovem chegou desesperado em casa, pedindo socorro aos familiares e citando o nome de quem o teria atacado. Ele estava com as mãos em alguns dos ferimentos, foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

A polícia foi acionada até o local e iniciou as investigações. Os militares foram até a residência do atual namorado da ex da vítima, indicado pelo rapaz como autor das facadas. No local, os militares encontraram peças de roupa com vestígios de sangue, porém o suspeito de 21 anos negou ter assassinado o rapaz.

A ex-namorada da vítima deu versões contraditórias sobre o ocorrido, e a faca utilizada no crime não foi localizada. O suspeito foi preso, e o caso será investigado. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

