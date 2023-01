Recém-nascido engasga com próprio vômito, fica sem respirar e é salvo por equipe do Samu

Um recém-nascido de apenas 26 dias engasgou, ficou sem respirar e foi salvo por equipe médica do Samu, na manhã desta terça-feira (10) em Montes Claros, no Norte de Minas. O bebê engasgou com o próprio vômito.

Foto: Reprodução/Internet

Quando equipe do Samu chegou para socorrer o bebê, médicos do PSF realizavam manobras de Heimlich, na tentativa de desobstruir as vias aéreas para que a criança voltasse a respirar.

Médicos do Samu relataram que a criança estava hipoativa, cianótica (coloração azulada na pele, nos lábios e unhas causada por uma escassez de oxigênio no sangue) e em parada respiratória.

Após tentativas da equipe médica, o recém-nascido voltou a respirar. A criança foi encaminhada para o Hospital das Clínicas Mário Ribeiro.

Com Itatiaia