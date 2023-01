Mulher é resgatada em cárcere onde foi estuprada durante duas semanas em Minas

Uma mulher de 29 anos foi resgatada após ser mantida em cárcere privado por um homem, de 48 anos, em Tarumirim, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. A mulher foi estuprada pelo autor, conforme informações repassadas pela polícia.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A vítima ficou no local durante duas semanas, acompanhada do seu filho, um menino de oito anos. O homem foi preso no último domingo, data em que a mulher e a criança foram salvos. Um outro homem, de 63 anos, que é amigo do autor, também foi detido. Segundo a polícia, ele tinha conhecimento do crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o local em que a mulher e a criança foram resgatados tinha condição de higiene precária. A casa estava inundada e apresentava um odor forte, sem aberturas para ventilação. O espaço ainda contava com sistema de iluminação precário e estava infestado de insetos. A vítima foi resgatada com vários ferimentos e encaminhada, junto ao filho, para um hospital da cidade.

Aos militares, ela contou que conheceu o autor há aproximadamente duas semanas, na praça São Vicente de Paulo, um ponto tradicional da cidade. No encontro, o homem teria a convidado para que pudessem morar juntos. "Ele começou a dizer que era apaixonado por ela há muito tempo e que a intenção dele era de que ela fosse sua mulher, e gerasse um filho dele", relata o boletim de ocorrência.

No entanto, conforme o documento registrado pela Polícia Militar, desde que se mudou para a residência, ela foi obrigada, durante uma semana, a ter relações sexuais com ele. A violência, segundo relatado pela vítima, ocorria todos os dias. O autor fazia diversas ameaças de morte contra a mulher e também contra o seu filho. Essas ameaças eram feitas por meio de agressões físicas com o uso de um facão, cabo de vassouras com ponta e um caibro de madeira.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, durante um dos episódios de agressão, ocorrido no dia 3 de janeiro, a mulher teve uma fratura no antebraço direito. "Só procurou auxílio médico com a condição de que ela ocultasse o verdadeiro motivo da lesão", descreve o documento. Aos médicos, a mulher teve que apresentar uma história falsa e disse que o machucado foi provocado por um acidente de bicicleta. Ela foi à unidade de saúde acompanhada do homem. O filho dela ficou aos cuidados de um conhecido do autor das agressões.

Vítima fez sinal de socorro para a irmã

Para se livrar do ambiente de violência, a mulher precisou fazer um sinal de socorro para a sua irmã durante uma visita. O gesto foi feito no último domingo (8), data em que a vítima e o filho foram resgatados pela polícia. “O homem recusou a abrir o portão para deixá-la entrar (a irmã), mas (a vítima) aproveitou-se de uma distração do autor para fazer um sinal gestual de pedido de socorro com os braços, indicando que ela estava presa dentro de casa e que queria que fosse acionada a PM”, relata o boletim de ocorrência.

Essa, inclusive, não teria sido a primeira vez em que o homem teria proibido a irmã da vítima de entrar na casa. O mesmo ocorreu nos dias 1º e 7 de janeiro, quando a irmã decidiu ir até o local após ter recebido informações de que este homem tinha um histórico de agressões contra a ex-companheira.

Após a denúncia da irmã da vítima, a polícia foi até a residência e constatou o cenário de violência. O facão, o cabo de vassouras com ponta e um caibro de madeira foram localizados no interior da residência. Os militares também encontraram uma quantidade de maconha no fogão. Foi dado voz de prisão ao homem e ao amigo dele. A mulher e o filho foram encaminhados ao hospital, onde receberam atendimento médico.

Com O Tempo