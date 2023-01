VÍDEO: Bailarina mineira emociona no ‘America’s Got Talent’ e deixa jurados de pé

O talento de uma jovem bailarina de Minas Gerais a fez alçar voos internacionais. De Santa Rita do Sapucaí, no Sul do estado, Vitória Bueno, 18, chegou ao America’s Got Talent. A emissora norte-americana NBC exibiu o episódio com participação dela nesta semana e, agora, Vitória encanta o mundo com a força e a delicadeza do balé clássico.

Foto: Reprodução/Internet

No Instagram, a bailarina compartilhou o vídeo da sua primeira apresentação no reality show. Na ocasião, ela encantou os jurados e foi aplaudida de pé por todos que a assistiram.

“Assistir a minha apresentação no AGT me faz relembrar de todas as vezes em que eu assistia outros talentos incríveis e me perguntava se um dia eu pisaria no mesmo palco… E sim, não somente pisei como dancei no mesmo palco! Que emoção! É uma grande honra e alegria representar o meu país no maior show de talentos do mundo”, escreveu ela em publicação feita nessa terça-feira (10).

Nos comentários do post, vários famosos parabenizaram Vitória pela apresentação. “Que emoção! Você é demais”, escreveu a humorista Tatá Werneck. “Vih, que coisa mais linda! O mundo te conheceu nesse dia aí e é isso que você merece, o mundo”, comentou a narradora Renata Silveira, da Globo.

Paixão pela dança

Vitória Bueno nasceu sem os dois braços devido a uma má formação congênita. No programa, ela contou que aprendeu de forma natural a realizar todas as tarefas do dia a dia com os pés, como se alimentar e se maquiar.

A jovem começou a dançar com 5 anos, quando a mãe dela percebeu que era algo que ela gostava de fazer. Ela então foi matriculada em uma escola de dança e nunca abandonou a paixão pelos palcos. No final de 2021, Vitória Bueno ficou em segundo lugar em um programa de talentos da Alemanha.

Veja abaixo um trecho da apresentação de Vitória no America’s Got Talent:

Com BHAZ