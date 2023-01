Homem resgata cachorro arrastado em enchente em Minas e vídeo viraliza internet

Um vídeo tem viralizado nas redes sociais por causa nobre. Um jovem da cidade de João Monlevade, região Central de Minas, resgatou um cãozinho, que estava ilhado devido a uma inundação.

Foto: Reprodução Internet

No vídeo, Luan Lucas Vicente de Flores entra em uma enchente e vai até o local onde um cachorrinho estava preso no telhado de uma casa. O animal se segurava em galhos de uma árvore para evitar ser arrastado pela água.

No momento do resgate, o homem se aproxima cautelosamente do local onde o cachorro latia e faz carinho até ele se acalmar. Em seguida, o rapaz coloca uma camisa por cima da cabeça do bichinho para que ele não o morda no momento do resgate, pega o animal e o carrega. "Ei neném, ei neném", diz Luiz já com o cãozinho no colo.

O cão aparentemente foi arrastado pela enxurrada que assolou a cidade. "Nossa, ele deu sorte demais, olha onde ele parou", comenta a pessoa que grava o vídeo.

Veja o vídeo do momento do resgate:

Homem resgata cachorrinho que teria sido levado por enxurrada e vídeo viraliza na internet pic.twitter.com/Zkw8sk1FUl — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 13, 2023

Da Redação com Itatiaia