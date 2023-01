Manicure é morta a tiros enquanto atendia criança em Minas

Uma manicure, de 34 anos, foi morta a tiros na tarde de quinta-feira (12), na cidade de Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. No momento do crime, ela atendia uma criança, de 9 anos, que presenciou o assassinato.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo a Polícia Militar, a mulher e o atual marido dela registraram duas ameaças feitas pela ex-companheira do homem. A família da manicure também disse que em 2008 ela terminou um casamento e o homem, que mora no Espírito Santo, não aceitava o fim.

Conforme informações da PM, a corporação foi acionada para o salão onde a mulher trabalhava, na rua Professor Ricardo de Souza Cruz, no centro da cidade. Quando chegaram ao local, os militares encontraram a vítima morta, em uma cadeira, com um disparo na cabeça e uma poça de sangue.

Segundo relatado por testemunhas, a criança de nove estava sentada próximo da vítima no momento do assassinato. Após o crime, ela saiu correndo em meio ao barulho de tiro de arma de fogo. A menina não ficou ferida e foi atendida por profissionais de assistencial social e psicologia.

Acionada, a perícia da Polícia Civil identificou perfuração na cabeça causada por disparo de arma de fogo. Uma capsula de munição calibre 9 milímetros foi recolhida no local.

Aos policiais, os pais da manicure lembraram o fim conturbado do casamento há 15 anos. Eles contaram que o homem, morador de Baixo Guandu, no Espirito Santo, não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a mulher, que sequer teria contado a ele que estava morando em Esmeraldas.

A dona do salão disse aos militares que não estava no local na hora do crime e que esteve com a vítima durante o dia e ela "estava tranquila e fazendo o trabalho de rotina", que a manicure "era reservada" e, por isso, não sabia informar se sofria ameaça. Durante consulta no sistema policial, a guarnição constatou dois registros de ocorrências em que a vítima e o atual marido configuram como vítima de ameaça por uma mulher identificada como Larissa, ex-esposa do atual companheiro da manicure.

Ninguém foi preso até o momento e a polícia segue com as buscas na região. Nas redes sociais, foram divulgadas imagens de um homem de camisa vermelha e boné preto que saiu correndo do salão após os disparos.

Da redação com O Tempo