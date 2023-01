Homem devolve em Minas réplica da Constituição levada durante ataque aos Três Poderes em Brasília

A réplica da Constituição Federal de 1988 que ficava em exposição do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal (STF) e havia sido levada por vândalos que participaram da invasão aos prédios públicos no último domingo (8) foi recuperada em Minas.

Foto: Reprodução Redes Sociais

A informação foi divulgada pela própria Corte, que recebeu esse comunicado do ministro da Justiça, Flávio Dino. "Já o exemplar original da Constituição Federal que integra o acervo do STF, um dos cinco disponíveis, não foi alvo da ação dos vândalos, seguindo preservado no Museu da Supremo Corte", diz o Supremo.

A Corte ainda ifnromou que Flávio Dino deve entregar a réplica à presidente do STF, ministra Rosa Weber, nesta sexta-feira (13).

De acordo com o portal O Antagonista, Marcelo Fernandes Lima, o homem que aparece erguendo o documento no STF, diante da depredação do prédio, entregou pessoalmente o objeto à Polícia Federal na cidade de Varginha (MG). O criminoso alegou ao portal que apenas pegou a peça para protegê-la e que esperou passar o período de flagrante para devolvê-la. "Eu salvei a Constituição, porque ela seria queimada. Tirei das mãos dos vândalos e levantei ali, igual ao Rei Leão", disse.

Da redação com O Tempo