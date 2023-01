Bares, hotéis e restaurantes devem abrir cinco mil vagas em 2023; entenda

O setor de hotéis, bares e restaurantes vive uma escassez de mão de obra em Belo Horizonte e região Metropolitana. Ao mesmo tempo, segundo o Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurante, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (SindHBaRes), devem ser criadas mais de cinco mil vagas na área. Os principais cargos são de camareira, recepcionista, garçom, cozinheiro, pasteleiro, pizzaiolo e gerente.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Em coletiva na tarde desta quinta-feira (12), Paulo Cesar Marcondes Pedrosa. presidente do SindHBaRes, afirmou que a intenção é que as vagas sejam permanentes, e não temporárias. “Nossa expectativa é que essas cinco mil vagas já comecem a ser ofertadas em fevereiro para o Carnaval e continuem até o fim do ano. Não serão empregos temporários, ninguém será demitido".

Para a capacitação dessa força de trabalho, o sindicato afirmou que será realizada uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio). As entidades serão responsáveis pelo treinamento dos contratados.

Os novos empregados devem trabalhar bastante durante o Carnaval, já que BH espera receber ao menos cinco milhões de pessoas nas festividades de rua, entre moradores da Grande BH e turistas de outros estados. A expectativa é que 2023 supere o carnaval de 2020 em termos de faturamento.

Aplicativos de transporte

De acordo com Paulo Cesar Marcondes Pedrosa, o mercado está com dificuldade para contratar. Um dos motivos da mão de obra escassa em hotéis, bares e restaurantes seriam os aplicativos de transporte de passageiros, que "tirariam os trabalhadores da área". "Os salários da nossa categoria ainda estão baixos, em um patamar abaixo do mercado. Com isso, a mão de obra tem preferido atuar nos aplicativos de transporte".

Com Hoje em Dia