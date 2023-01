VÍDEO: Motociclista quase atropela mulher em BH e moto pega fogo após o acidente

Câmeras de segurança do bairro Concórdia, na região Nordeste de Belo Horizonte, flagraram uma cena impressionante na manhã dessa quinta-feira (12). No registro, é possível ver quando um motociclista tenta ultrapassar um ônibus parado em um ponto, acaba batendo na lateral do veículo e quase atropelando uma jovem que entrava no coletivo.

Foto: Reprodução Internet

Segundos depois da queda, a tampa de combustível da moto se abre e o vazamento de gasolina acaba provocando um incêndio. O motorista do ônibus 9805 (Santa Efigênia/Renascença) segue viagem enquanto o motociclista tenta fugir das chamas.

VÍDEO: Motociclista quase atropela mulher em BH e moto pega fogo após acidente pic.twitter.com/6XUMe19k60 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 14, 2023

O acidente ocorreu próximo à Praça Gabriel Passos, na rua Jundiaí. Segundo o registro policial, o condutor da motocicleta, 29, foi conduzido com escoriações ao hospital do Ipsemg, no Centro de BH. Ele passou por exames que não constataram nada de grave.

Em depoimento, o motociclista informou não ser habilitado. Ele conta que enquanto subia a rua acabou perdendo visibilidade e se deparando com o ônibus estacionado. Para não colidir contra o coletivo, ele efetuou uma manobra pela direita, mas o retrovisor bateu na lateral, provocando a queda.

Em nota enviada à reportagem a Polícia Civil informou que o jovem foi conduzido e ouvido pela autoridade policial na Central Estadual de Plantão Digital. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado.

Da Redação com BHAZ