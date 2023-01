'Vou matar mais 10': homem mata duas mulheres em Minas e faz ameaças

Um homem de 51 anos foi preso suspeito de matar duas mulheres, de 58 e 60 anos, em São Sebastião do Batatal, na zona rural de Ubaporanga, no Rio Doce de Minas Gerais. Os crimes foram registrados nessa quinta-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 16h30, a polícia recebeu ligações informando que um homem havia matado duas mulheres. De acordo com levantamentos da polícia, o suspeito estaria “muito transtornado” nos últimos dias e teria discutido com os filhos, a quem acusava serem culpados da sua separação com a ex-companheira.

Ao chegarem próximo ao córrego Rio Preto, os policiais se depararam com a Maria Lúcia Pereira Coelho, de 58 anos, sogra do filho do suspeito, caída já sem os sinais vitais. A outra vítima é Geralda Costa, de 60.

'Mato mesmo'



O suspeito foi até a casa de um dos filhos e se deparou com a sogra dele. Segundo testemunhas, afirmou: "hoje quero beber sangue". Transtornado, ele foi embora, voltou e pediu um copo d´água. Em seguida, puxou um revólver e disparou contra a vítima. Ao ver a idosa agonizando, ainda atirou de novo e afirmou, segundo o BO: "Viu como eu mato mesmo? Agora estou indo matar mais umas dez pessoas (sic)”, afirmou. Em seguida, fugiu.

A segunda vítima

Geralda Costa, de 60, foi morta dentro de casa. O suspeito entrou armado, pegou um pedaço de queijo e a obrigou a comer. Geralda se virou e foi baleada nas costas. A idosa se ajoelhou e gritou por socorro, mas o homem disparou na cabeça da vítima e fugiu, segundo a Polícia Militar.

A prisão



Na quinta-feira (12), militares passavam perto de um bar quando viram uma pessoa com características parecidas com as do suspeito tentando correr para dentro do estabelecimento. Ele foi abordado, identificado e preso.

Da Redação com Itatiaia