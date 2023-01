VÍDEO: Gari adota gatinhos após encontrá-los em saco de lixo; a gata do trabalhador acolheu os bichinhos amamentando-os

Dois gatinhos foram encontrados dentro de um saco de lixo por garis no bairro Água Branca, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos profissionais envolvidos, Cristiano Fidelis Moreira gravou um vídeo, publicado recentemente em seu perfil em uma rede social, no qual ele demonstra revolta com a situação. Os felinos foram resgatados e adotados por ele. A situação foi confirmada pela prefeitura de Contagem.

Foto: Reprodução Internet

“Acabando de recolher o lixo aqui, no conjunto Água Branca, olha o que encontramos dentro do lixo. Covardia. Olha a covardia. Íamos recolher os gatinhos sem ver. É a humanidade que temos. Coração podre. Revoltante”, afirma um dos garis, no vídeo publicado por Cristiano.

Afeto

No dia seguinte, Cristiano divulgou um novo vídeo. Na atualização, os dois gatinhos, ambos machos, aparecem na casa dele. “Dei banho neles, tirei as pulgas. Estão sob meus cuidados. São bichos tão inofensivos, sendo maltratados pela população. Mas temos coração bom e agora adotei eles”, afirmou.

Os dois gatinhos resgatados em Contagem foram acolhidos também pela gata do trabalhador. A felina, que pariu um filhote recentemente, está amamentando os novos filhos adotivos. "São parte da família", afirma o novo tutor.

Vídeo: gari de Contagem viraliza ao resgatar gatos presos em saco de lixo.

A reportagem questionou detalhes do caso à Prefeitura de Contagem. A assessoria afirmou que se trata de um ocorrido recente. Ativo na rede social TikTok, onde conta com mais de 7 mil seguidores, o gari Cristiano Fidelis Moreira também já participou de ação de marketing desenvolvida pela prefeitura.

Crime

Maus-tratos contra animais é crime. A pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda. A pena pode ser acrescida em ⅓ a ⅙ em caso de morte do animal.

Da Redação com OTempo