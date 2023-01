Mais de 3 mil ônibus coletivos estão com IPVA atrasado em Minas

Cerca de 12% dos ônibus que transitam diariamente em Minas Gerais estão com o Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) atrasado. A dívida aumentou R$ 900 mil em 2022, na comparação com o ano anterior. O valor devido, atualmente, chega a R$ 1,7 milhão. As informações são da Rádio Itatiaia.

Foto: Lucas Prates / Hoje em Dia / Ilustração

As dívidas e o total de veículos cadastrados e inadimplentes, dos anos de 2021 e 2022, constam em levantamento da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF). Os dados fornecidos dizem respeito apenas à frota de ônibus das empresas de transporte coletivo de passageiros.

Dados de 2022

Ônibus cadastrados: 30.677

Ônibus inadimplentes: 3.893

Previsão de arrecadação: R$ 37,6 milhões

Valor efetivamente pago: R$ 35,9 milhões (95,5%)

Valor devido: R$ 1,7 milhão (4,5%)

Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito (CBT), circular com o licenciamento irregular resulta em infração gravíssima e implica na remoção do veículo. A multa soma sete pontos na habilitação do responsável, e o valor a ser pago é de R$ 293,47.

Da redação com Itatiaia