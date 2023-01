Mulher morre atropelada após escorregar de trator agrícola

Uma mulher, de 37 anos, morreu atropelada por um trator na cidade de Jeceaba, região Central de Minas Gerais. Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima escorreu do veículo, que era conduzido pelo próprio marido, um homem, de 28 anos, na tarde desse domingo (15).

Mulher morreu atropelada por trator em Minas — Foto: Fietzfotos / Pixabay

Conforme relatado pelo homem à Polícia Militar (PM), ele e a esposa são moradores de Piedade dos Gerais e foram a Jeceaba buscar um trator agrícola. Inicialmente, o marido dirigia o trator, enquanto a mulher conduzia uma caminhonete.

Em determinado momento do percurso, a caminhonete apresentou um problema mecânico. Com isso, a mulher desceu do veículo e subiu no trator, sentando-se no paralama, localizado acima da roda esquerda.

Próximo a um povoado, o homem precisou frear bruscamente o trator, e a mulher escorregou, sendo atropelada em seguida. Ela chegou a ser socorrida para um hospital, mas deu entrada sem vida, vítima de traumatismo craniano.

Segundo a PM, o marido apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria diferente da exigida para conduzir um trator e foi conduzido à delegacia de plantão de Polícia Civil de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte.

Com O Tempo