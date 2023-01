Carreta pega fogo e chamas atingem casas às margens da BR-381

Uma carreta pegou fogo na manhã desta terça-feira (17) na BR-381, no bairro Bom destino, em Santa Luzia, na região Metropolitana de Santa Luzia. O incêndio de grandes proporções acabou atingindo casas localizadas às margens da rodovia. Ninguém ficou ferido.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em uma carreta de grande porte que teve a cabine completamente tomada pelas chamas. O fogo se estendeu até o baú do veículo e, em seguida, atingiu residências localizadas ao lado.

Vídeos registrados por populares mostram a carreta tomada pelo fogo. Guarnições do Bombeiro com apoio de carro pipa estão no local e já conseguiram controlar as chamas.

A ocorrência é há cerca de 2 km depois da barreira da Polícia Rodoviária Federal, no sentido João Monlevade. O trânsito foi parcialmente interditado no trecho, na altura do bairro Bom Destino.

Com Hoje em Dia