Homem tenta salvar amigo bêbado e os dois caem em esgoto

A música "vamo simbora, pro bar, beber, cair e levantar" não deu certo para dois amigos em Leopoldina, na Zona da Mata, na noite dessa segunda-feira (16). O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para resgatar dois homens que caíram no córrego de esgoto do Feijão Cru, no centro da cidade, após uma bebedeira na região e não conseguiram levantar.

Córrego em Leopoldina onde dupla caiu — Foto: Reprodução/Google Street View

Segundo a corporação, testemunhas relataram que um dos homens, após usar bebida alcoólica, veio a se desequilibrar e cair dentro do córrego. O amigo, para não deixar o parceiro no esgoto, tentou realizar o salvamento, mas também ficou deitado próximo da vitima alcoolizada.

O Corpo de Bombeiros informou que precisou imobilizar o homem que desequilibrou e caiu, além de um curativo no rosto. O homem foi conduzido para a Casa de Caridade Leopoldina. Já o amigo, que tentou realizar o salvamento, também foi levado para o hospital em virtude do contato com as águas contaminadas do córrego, mas sem ferimentos aparentes.

A corporação também não conseguiu identificar se a segunda vítima estava alcoolizada.

Com O Tempo