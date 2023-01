Vídeo: Jovem 14 anos cai de tirolesa do Mineirão; vítima foi encaminhada para o Hospital João XXIII

Uma jovem ficou ferida após despencar da tirolesa do Mineirão, na última quinta-feira (12). O caso veio à tona depois que o pai da vítima, o jornalista Alê Oliveira, divulgar o vídeo do acidente nesta terça-feira (17). Pelas imagens, percebe-se que Malu Oliveira cai após o cabo de aço de sustentação da tirolesa se romper pouco tempo depois dela ficar suspensa no ar.

Foto: Reprodução Internet

"Essa fatalidade aconteceu no Mineirão, na última quinta, dia 12, às 15h. De lá pra cá, procurei cuidar da Malu, minha única filha, o amor da minha vida. E também pensei se devia postar o vídeo ou não. Essa decisão foi um grito contra a irresponsabilidade, impunidade, contra a falta de cuidado com a vida do próximo", escreveu Oliveira no post com o chocante vídeo do acidente.

Na publicação, Alê Oliveira marca o perfil oficial do Mineirão, da Sympla e da Loja Nerea. A Sympla é que vende os ingressos para a atração do estádio e a Nerea, uma das empresas responsáveis pela atração. "Quanto aos culpados, que ninguém mais passe por isso e que a vida tenha piedade de vocês", desabafou o jornalista.

Veja o vídeo do acidente:

VÍDEO: Adolescente de 14 anos cai de tirolesa no Mineirão pic.twitter.com/XHSfFmaFi5 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 18, 2023

Mineirão divulga nota sobre o acidente?



Por nota, a Minas Arena, responsável por administrar o estádio Mineirão, informou que a atividade da tirolesa foi imediatamente encerrada por tempo indeterminado. O acidente, conforme a Minas Arena, foi causado por falha humana na operação da tirolesa.

Ainda conforme a administradora do Mineirão, Malu Oliveira recebeu prontamente atendimento médico, sendo encaminhada ao Hospital João XXIII. `Por sorte, a jovem teve apenas ferimentos leves sendo liberada do hospital no mesmo dia.

A reportagem de O Tempo Sports procurou a Nerea e a Sympla para falarem sobre o acidente, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Confira a nota do Mineirão, na íntegra:

"O Mineirão, a MXP - empresa contratante da tirolesa -, e a Nerea, empresa responsável pela operação da tirolesa, lamentam o acidente ocorrido na quinta-feira (12), no estádio. A visitante recebeu prontamente o atendimento médico no Mineirão e foi encaminhada para o Hospital João XXIII, que diagnosticou escoriações leves sem fratura. Ela foi liberada no mesmo dia.

A perícia realizada identificou falha humana na operação. O Mineirão encerrou imediatamente a atividade de tirolesa no estádio. O Mineirão, MXP e Nerea reiteram que prestaram todo o suporte à visitante e seus familiares e seguem à disposição dos envolvidos."

Da Redação com Otempo