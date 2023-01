VÍDEO: Incêndio com explosões atinge galpão e mais três imóveis em BH

Um incêndio de grandes proporções registrado na noite desta terça-feira (17) no bairro Jardim Alvorada, região da Pampulha, em Belo Horizonte, atingiu quatro imóveis: uma oficina, um espaço para desmanche de veículos, uma loja e uma residência. Conforme o Corpo de Bombeiros, foram registradas explosões devido à presença de produtos inflamáveis. Um transformador de rede elétrica também foi atingido. Não houve feridos.

Foto: Reprodução Internet

Para controle das chamas, foram empenhados mais de 20 militares e oito viaturas do Corpo de Bombeiros. Até as 22h, as chamas ainda não haviam sido totalmente controladas; foram usados ao menos 40 mil litros de água. Equipes da Defesa Civil foram acionadas para o local para avaliar a estrutura dos imóveis envolvidos no incêndio.

"Com certeza a estrutura foi prejudicada. Mas a análise minuciosa será feita pela equipe da Defesa Civil", informou o tenente Tonani, do Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência. Conforme o militar, quando chegaram ao local, os bombeiros o incêndio já estava em "fase bem avançada".

"Quando chegamos, presenciamos as chamas na oficina e no desmanche de veículos. Mas ainda não conseguimos presenciar onde iniciou o incêndio", informou. As causas das chamas também são desconhecidas.

O tenente também classificou como complexa a atuação dos militares na ocorrência devido à presença de materiais inflamáveis. "Partes de veículos, cilindro de acetileno, botijão de GLP, materiais perigosos. Tivemos que fazer a proteção para não espalhar o incêndio. Alguns cilindros foram atingidos, tivemos algumas explosões no interior do desmanche. Inclusive a rede elétrica foi atingida, com explosão de transformador", completou.

Imóveis atingidos

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu em um quarteirão com, pelo menos, quatro lotes, de proprietários diferentes. A oficina é do João Teodoro, de 62 anos, que, à reportagem, relatou prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil. Além disso, há o espaço destinado à desmanche de veículos — licenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), segundo o proprietário.

Também há uma loja, que possuía tintas e materiais de solventes, e uma residência em cima.

Estrondo



Moradores da região ficaram assustados com o barulho das explosões, conforme relata o estudante Wesley da Silva, de 21 anos. “Ouvi por volta das 20h. Quis vir para ver se tinha alguém ferido, pois achei que tinha sido alguma batida de carro. Eu ouvi um estouro muito forte, e as luzes apagaram. Depois vi uma fumaça bem densa. Agora aguardar o trabalho dos bombeiros”, afirmou.

Também morador do bairro Jardim Alvorada, o estudante Gabriel Tancredo, de 20 anos, conta que assistia TV em casa quando ouviu o barulho. “Pela explosão, eu já imaginava a dimensão das chamas”.

Gabriel relata ainda que esta não é a primeira vez que o local fica em chamas. A última delas ocorreu há cerca de três meses, segundo ele. “Fica a preocupação”, relata.

Da Redação com OTempo