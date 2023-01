Corpo de Bombeiros alertam para golpe de cursos de 'bombeiro aprendiz' que usam nome da corporação

Em comunicado nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais alerta sobre a divulgação de cursos de "bombeiro aprendiz" para crianças e adolescentes que não tem vínculo com a corporação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, essas entidades usam indevidamente o nome da corporação além de imitar sua identidade visual para gerar o engano aos interessados. Os Bombeiros ainda alertam que, ao ver estes anúncios na internet, que procure uma unidade para tirar mais dúvidas.

Veja nota na íntegra:

"ALERTA DE GOLPE

Há alguns meses, tem circulado em Minas e outros estados, principalmente nas redes sociais, a divulgação de cursos oferecidos por entidades civis, sem vínculo com o CBMMG, voltados para o público infantil e de adolescentes, com a temática “Bombeiro Aprendiz (civil ou mirim)”. Em algumas situações, as entidades não usam de forma direta o nome do Corpo de Bombeiros, mas se valem da aplicação de cores e traços em suas publicações semelhantes às que compõem a identidade visual da corporação, induzindo as pessoas a acreditarem que existe vínculo.

Lamentavelmente, não são raros os casos de denúncias de práticas abusivas e até mesmo prejuízos financeiros causados por entidades que lançam o curso e depois desapareceram, deixando prejuízos e indignação aos envolvidos.

Sentença judicial

Quanto aos cursos de formação de brigadistas, em outubro deste ano, o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais condenou um centro de formação que atuava de modo irregular, ofertando curso em local não credenciado pelo CBMMG. A situação de irregularidade impossibilitou o credenciamento real dos discentes pela corporação.

Os responsáveis pelo centro de formação foram condenados a ressarcir materialmente e moralmente cada um dos autores envolvidos na ação (27 alunos que frequentaram o curso). O fato ocorreu na cidade de Itamarandiba, localizada na região do Vale do Jequitinhonha.

O repasse dessas informações ajuda a esclarecer e a identificar possíveis fraudes. Além disso, é importante divulgar que haverá condenação para as empresas que permanecerem agindo em desacordo com a lei."

