DJ PH da Serra é preso em BH acusado de estupro a fã no ano passado

O DJ PH da Serra, conhecido pelo hit de funk ‘Bala Love’, foi preso na manhã desta quarta-feira (18) no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O artista, Pedro Henrique Dias Vieira, de 25 anos, é investigado por estuprar uma fã após show em calourada em Viçosa, na Zona da Mata, em março de 2022.

Foto: Twitter / Reprodução / DJ PH da Serra

Segundo a Polícia Civil, foi deflagrada a operação ‘Jack’ para mandados de busca e apreensão no Aglomerado, e o DJ foi preso em flagrante. Também foram apreendidos celular, droga e munição. A polícia ainda não informou o motivo do flagrante. O inquérito policial que deu origem à operação tramita em segredo de justiça.

Acusação

Uma jovem de 20 anos acusa o DJ PH da Serra de tê-la estuprado em 20 de março de 2022, após um show do cantor em Viçosa, na Zona da Mata. A vítima disse ter sofrido um "apagão" depois de tomar um copo de cerveja no camarim do funkeiro. O DJ foi conduzido para prestar depoimento, mas acabou ouvido e liberado após negar o crime, afirmando que a relação foi consensual.

O crime foi registrado depois que a Polícia Militar foi acionada ao Hospital Municipal de Viçosa. A uma policial, a jovem relatou que foi em uma calourada em um local conhecido como Fazendinha e, lá, após o fim da apresentação do DJ, pediu para ir ao camarim dele.

A vítima relatou ainda que foi servida de um copo de cerveja no local e que, depois disso, se lembra apenas de lapsos, como de subir uma escada e de estar deitada em uma cama. Ela confirmou ter bebido na festa, mas que estava consciente até a ida ao camarim.

Na manhã seguinte, a jovem acordou em uma pousada na cidade de Teixeiras, que fica a cerca de 14 quilômetros de Viçosa. A camareira do estabelecimento contou, de acordo com a PM, que, ao limpar o quarto, havia diversas manchas de sangue no lençol, e que estranhou o fato.

Nota da Polícia Civil:

"Na manhã desta quarta-feira (18/1), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Jack, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão, no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Em um dos locais foram apreendidos celular, droga e munição. Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante. O inquérito policial que deu origem à operação tramita em segredo de justiça. Outras informações serão repassadas em momento oportuno."

Da redação com O Tempo