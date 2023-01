Programa Jovens Mineiros Sustentáveis divulga resultado; Sete Lagoas está entre contemplados

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) divulgou terça-feira (17/01) o resultado do Processo Seletivo do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis (JMS) 2023.Foram selecionados 60 novos municípios para ingressar no programa. A lista com os nomes dos municípios selecionados pode ser acessada clicando aqui. Sete Lagoas está entre os contemplados.

Foto: Divulgação Sisema

O número de municípios inscritos para participar do Programa em 2023 teve um aumento de 92%, se comparado com o ano anterior. Em 2023, o Programa Jovens Mineiros Sustentáveis irá atender a 108 municípios, o que corresponde a 12,66% dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais. O programa tem caráter contínuo e, a cada ano, será lançado novo edital para agregar outros municípios e ampliar a atuação no território mineiro.

Para a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marilia Melo, os números atingidos pelo Programa são muito significativos, mas, mais relevante ainda que os números, são os resultados alcançados. “É um incentivo e um auxílio aos municípios para uma conscientização ambiental entre jovens e educadores. São públicos estratégicos para a propagação das ações e ideias de sustentabilidade que buscamos disseminar em Minas Gerais”, comentou.

O Programa

O Programa de educação ambiental é desenvolvido pela Semad, por meio da Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento (Suges) e da Diretoria de Educação Ambiental e Relações Institucionais (Deari), em parceria com secretarias municipais de educação e de meio ambiente.

O público-alvo são professores e alunos do ensino fundamental da rede municipal. Além de ofertar treinamento para professores, por meio de Curso EAD, o Programa proporciona atividades práticas de educação ambiental, com ênfase ao estímulo da redução do consumo de água e energia na residência dos alunos e nas escolas.

São abordados com os alunos cinco temas principais: Consumo Consciente de Água; Consumo Consciente de Energia; Cidadania; Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, e Educação Humanitária para o bem-estar animal.

Como inovação do Programa neste ano, serão desenvolvidos, além dos temas já citados, conteúdos relacionados à Educação Patrimonial, Educação Ambiental e Mudanças Climáticas.

O Programa se alinha com as políticas públicas de Minas Gerais, numa visão cidadã, com conceitos técnicos e humanistas aliados ao perfil das microrregiões, e visa preparar jovens cidadãos para se tornarem adultos mais conscientes e capazes de agirem de forma ambientalmente sustentável, bem como interagindo com as diversas áreas do conhecimento.

Ao todo, mais de 4 mil alunos já foram atendidos com as ações do programa desde sua implantação, em 223 turmas, divididas em 115 escolas de 65 municípios mineiros.

Para o subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da Semad, Rodrigo Franco, os municípios são a peça-chave para levar resultados à população, capacitar para ações atuais e futuras "Ensinar por meio de práticas pedagógicas formais é essencial para criar novas mentalidade nessa geração infanto-juvenil”, afirma.

Para mais informações sobre o Programa JMS acesse aqui.

Da Redação com Ascom/Sisema.