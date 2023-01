Homem é flagrado andando na rua usando apenas calcinha e sutiã

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena pra lá de inusitada em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte: um homem usando apenas calcinha e sutiã caminha tranquilamente carregando uma sacola plástica nas imediações do viaduto do Lapinha, no bairro Jardim da Cidade.

Homem atravessa na frente do carro em que está o autor do vídeo e segue andando normalmente — Foto: Reprodução/Redes sociais

Nas imagens, é possível ver que o homem leva alguma coisa no bojo do sutiã, mas não é possível identificar o que está sendo carregado. Ele atravessa na frente do carro em que está o autor do vídeo e segue andando normalmente.

Na publicação feita na internet, o usuário da rede social brinca: “Eu tava gravando de boas e do nada o cara atravessa na minha frente assim”. E ainda completa: “Coisas que vc só vê em Betim kkkkkk”.

O homem que aparece no vídeo não foi identificado e também não se sabe o que o levou a sair usando apenas roupa íntima feminina.

Com O Tempo