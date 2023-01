Acidente deixa dois mortos na MG-010 em Lagoa Santa; vítimas são dois motociclistas

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma carreta, um carro e uma moto na rodovia MG-010, na entrada de Lagoa Santa, sentido Serra do Cipó, na região Metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas são um homem e uma mulher, que ainda não foram identificados. O acidente ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (23).

Foto: CBMMG

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam na motocicleta. Elas foram encontradas com sangramento na cabeça. O óbito foi confirmado pelas equipes dos Bombeiros.

O trânsito ficou parcialmente interditado para os trabalhos e, por isso, houve registro de congestionamento no local. A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados.

Da Redação com OTempo