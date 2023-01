Ricardo Eletro promete voltar ao mercado com novo nome a partir de fevereiro

A Ricardo Eletro vai voltar com lojas físicas - mas com outro nome. De acordo com o Diário do Comércio, a holding responsável pela empresa irá abrir duas lojas, uma em Belo Horizonte e a outra em Pedro Leopoldo, já em fevereiro.

Foto: Jonathan Lacerda

Agora como "Nossa Eletro", o empreendimento busca na justiça reaver R$ 1,7 milhão que estão bloqueados desde o pedido de recuperação judicial da Ricardo Eletro, em 2020. Após reverter por três vezes a decretação de falência e revertido, agora a holding abriu uma loja online com o mesmo nome da empresa, em funcionamento desde novembro do ano passado.

Ainda de acordo com o presidente da empresa, a "nova" Ricardo Eletro em ponto fixo existirá em parceria com outra grande varejista: de forma a dividir custos operacionais, uma ficará com vestuário e a segunda com móveis e eletrodomésticos. Mas, os pontos de BH e Pedro Leopoldo serão exclusivos da Ricardo.

Pedro Bianchi, CEO da Ricardo Eletro, afirma que este ano será a "retomada" da empresa que já foi uma das maiores varejistas do Brasil: “A falência causou um breque na empresa. Tivemos que parar tudo. Estamos retomando do zero, o que faz com tenhamos expectativa realista de faturar 50 milhões em 2023”, disse.

Da redação com Diário do Comércio