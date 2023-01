Idoso morre esmagado por trator que operava em cafezal

Um idoso de 61 anos morreu na tarde dessa quarta-feira (25) em um cafezal na cidade de Campestre, no Sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendiam uma ocorrência na área urbana da cidade, populares informaram que na zona rural ocorreu um acidente no qual um trator capotou e prensou o operador de máquinas.

Com o apoio de populares que guiaram a guarnição, os militares deslocaram ao local onde já se encontrava uma equipe de enfermeiros do Pronto Socorro de Campestre. Os enfermeiros confirmaram o óbito do senhor de 61 anos já no local. O corpo estava preso entre as ferragens e o solo em um carreador do cafezal, que é uma espécie de "rua" entre os pés de café, mas com um espaço maior para a passagem das máquinas.

A Polícia Militar e a Prefeitura de Campestre foram acionadas para o local e os bombeiros solicitaram o apoio de uma retroescavadeira do município. Com o apoio do maquinário, foi possível içar o trator, calçá-lo com escoras de madeira e retirar o corpo de maneira segura.

Os bombeiros coordenaram toda a operação que contou com o apoio de populares. A Polícia Militar de Campestre compareceu ao local e apoiou os trabalhos e garantindo a segurança da cena. A perícia foi acionada e também compareceu ao local. O corpo foi entregue ao serviço funerário para deslocamento ao IML.

Como a vítima estava sozinha no momento do acidente, não foi possível constatar qual a possível causa.

Com O Tempo