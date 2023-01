Um vídeo registrou o momento exato da queda do muro de uma residência na Travessa Maywald, no centro de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, ocorrido no último sábado (21). Nas imagens, é possível ver duas mulheres, uma delas com um bebê no colo, caminhando na rua quando ocorre o desabamento, que por pouco não atinge as moradoras.

Conforme divulgado pela Defesa Civil de Poços de Caldas, anteriormente ao acidente, o órgão já havia verificado o risco de queda, mas não isolou a área. A chuva contínua que atingiu a cidade no fim de semana fez com que a estrutura cedesse e desabasse na rua.

Apesar da queda do muro, equipes da Defesa Civil constataram que a estrutura do imóvel não foi afetada e que não há risco de desmoronamento. Ainda segundo o órgão, a residência está em processo de tombamento.

Equipes da Secretaria de Obras do município atuaram na limpeza dos entulhos ao longo dos últimos dias.

