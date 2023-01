Corpo de idoso desaparecido é encontrado após 9 dias no rio Paranaíba

O Corpo de Bombeiros encontrou nesta quarta-feira (25) o corpo de um idoso, de 67 anos, que estava desaparecido desde 16 de janeiro. Os restos mortais foram localizados no Rio Paranaíba, altura do bairro Quebec, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Exames vão apontar a causa da morte.

Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram o corpo do idoso no Rio Paranaíba, em Patos de Minas — Foto: Corpo de Bombeiros / reprodução

Conforme a corporação, as buscas iniciaram no dia seguinte ao desaparecimento, após acionamento da família. A operação de resgate contou com militares em área de mata, plantação e no rio Paranaíba, com auxílio inclusive de drones. Familiares e equipes da Polícia Militar também participaram das buscas.

Conforme os bombeiros, o corpo foi localizado por volta das 11h30, na superfície das águas. PM e perícia da Polícia Civil (PC) foram acionadas para o local. Em seguida, o cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Com O Tempo