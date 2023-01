Patrulheiro rodoviário reage a assalto e mata com tiro na cabeça em Nova Lima

Ao reagir a um assalto, na porta do Hospital Biocor, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, um policial rodoviário federal matou o bandido com um tiro na cabeça. O criminoso morreu a caminho do Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil, o patrulheiro estava com a esposa no hospital, acompanhando a mãe dele, que tinha sofrido uma cirurgia cardíaca. Ao deixarem o hospital, quando chegaram ao carro, foram surpreendidos pelo anúncio do assalto. O bandido colocou a arma na direção da cabeça da mulher.

Agindo rapidamente, o patrulheiro sacou uma arma e atirou em direção ao assaltante, acertando um tiro na cabeça. O criminoso caiu. O patrulheiro solicitou ajuda.

A PRF divulgou nota:

“O agente estava saindo do Hospital BIOCOR em Nova Lima, com a esposa, quando foram surpreendidos por um indivíduo armado que se aproximou e anunciou o assalto, apontando um revólver para a cabeça da esposa do policial.”

O PRF agiu em legítima defesa, sua e de sua esposa, reagiu à injusta agressão e atingiu o indivíduo com um disparo. O PRF imediatamente acionou o socorro médico. Equipes da PMMG e da PRF compareceram ao local. O ferido foi encaminhado ao Hospital BIOCOR e posteriormente pelo SAMU ao Hospital João XXIII.”

Com Estado de Minas