Homem espanca mulher e é flagrado por câmera de segurança em Itinga; vídeo choca internet

Um vídeo de cerca de dois minutos e meio começou a circular nas redes sociais nesta semana mostrando um homem agredindo uma mulher em Itinga, Vale do Jequitinhonha. A Polícia Civil já está com o material em mãos e o delegado de Araçuaí, Matheus Marques, pediu a prisão do agressor.

Foto: Reprodução/Internet

O crime aconteceu na última sexta-feira (20), no bairro Cidade Nova, em Itinga, mas a polícia tomou conhecimento do fato no início desta semana.

As imagens são fortes, o homem, que seria um pedreiro, acerta a mulher com tapas e chutes, além de lhe puxar os cabelos. Segundo testemunhas, o casal tem um relacionamento bastante conturbado.

O suspeito fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia.

A mulher agredida foi levada para o hospital, onde ficou sob cuidados médicos.

Assista o vídeo aqui.

Com g1