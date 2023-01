Vídeo flagra briga entre motorista e passageiros de ônibus em BH

Um vídeo que está circulando nas redes sociais, na manhã desta quinta (26), mostra uma briga entre um motorista e passageiros do Move na estação Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde de quarta-feira (25).

Foto: Reprodução internet/ Redes Sociais

Pelas imagens, é possível ver que uma mulher e dois homens discutem com o homem que usa o uniforme de motorista. O possível funcionário do transporte público dá um chute contra a mulher e corre pela plataforma, até ser alcançado pelos três e derrubado no chão.

O homem se levanta, revida as agressões e começa uma troca de chutes. A mulher usa uma mochila para bater no provável motorista. A briga continua e após alguns segundos, ele é derrubado novamente. Depois de alguns instantes de agressões, alguns passageiros aparecem para separar os envolvidos no conflito. Veja o vídeo:

Briga entre motorista e passageiros de ônibus em Belo Horizonte na Estação Move é filmada por usuário pic.twitter.com/fx8bRFT5LF — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 27, 2023

A Guarda Municipal foi acionada, mas informou que, quando chegou ao local, não localizou nenhum tumulto e nem testemunhas do episódio. O fato foi relatado internamente, para avaliação e definição de providências a serem tomadas. A guarda informou que os agentes realizam rondas preventivas periódicas no local, assim como nas demais estações, diariamente.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) informou, em nota, que "lamenta a agressão ao motorista do sistema de transporte coletivo de BH". Segundo a nota, a agressão ocorreu porque um grupo de dois homens e uma mulher aproveitou o desembarque de passageiros no centro de BH e entrou pela porta de trás do veículo sem pagar passagem.

Ao chegarem na Estação seguinte, o grupo desceu do ônibus e foi discutir com o motorista que reclamava da evasão, momento em que ele acabou sendo agredido pelo grupo, que fugiu do local. O Setra ainda informou que o motorista passa bem e não ficou ferido.

da Redação com Record Minas