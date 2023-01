Prefeitura de Ouro Preto confirma carnaval em 2023

Após a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) se posicionar contrária à liberação do estacionamento do Centro de Convenções para realização do Carnaval 2023 da liga dos blocos, a prefeitura se posicionou afirmando que as festividades estão confirmadas no município.

“A programação do carnaval de Ouro Preto, coordenada pela prefeitura e pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, continua normal. Nós estamos trabalhando dia e noite para que a folia seja brilhante como sempre”, disse o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo.

Este ano, é comemorado o Carnaval Imperial da cidade. “Nós estamos comemorando o bicentenário, exatos 200 anos, da elevação de Vila Rica a Imperial cidade de Ouro Preto. É uma data muito significativa e nós vamos comemorar este momento histórico com a grande folia”, disse.

O grupo de estudantes que promove a festa na praça da universidade, não obteve a aprovação da UFOP. “Eles estão procurando outro local e contarão sempre com o apoio da prefeitura. Eu tenho certeza que os estudantes vão logo definir onde poderão realizar”, afirmou.

Segundo veículos de imprensa da cidade, o carnaval da Liga dos Blocos vai acontecer no campo do bairro Água Limpa, mas a assessoria ainda não confirmou a informação oficialmente.

Nas redes sociais, a Liga confirma a realização dos quatro dias de festa do carnaval 2023 e pede para os foliões ficarem tranquilos que em breve vai divulgar o local do evento da região.

