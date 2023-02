Mulher é presa após aplicar golpe e roubar R$ 10 mil de idosos por Pix em MG

Uma mulher, de 19 anos, foi presa em flagrante na última sexta-feira (27), em Pará de Minas, no Centro-Oeste do Estado. Ela havia acabado de fazer uma transferência por Pix no valor de R$ 10 mil da conta das vítimas para sua conta pessoal.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após o casal de idosos realizarem a denúncia. Eles abrigaram a família da suspeita em sua casa, já que a mãe dela estava doente. Após a mãe e o irmão deixarem a residência, a jovem resolveu ficar em um quarto do imóvel.

Os idosos insistiram para que a mulher saísse da casa, mas ela negou. A Polícia esteve no local e conseguiu convencê-la.

Após a saída da jovem, as vítimas voltaram até a Delegacia ao descobrirem que todas as economias haviam sido roubadas. A suspeita havia acabado de realizar uma transferência, por meio do Pix, da conta das vítimas para a conta dela. Ela também realizou diversas outras transferências e solicitou empréstimos.

A mulher foi presa em um hotel da cidade. Em um caderno, os agentes encontraram várias anotações com os dados bancários dos idosos. Ela foi presa em flagrante por furto qualificado e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Pará de Minas e, ao final dos procedimentos, conduzida ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

