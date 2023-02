Treinador morto em acidente de ônibus tinha feito selfie com os atletas na ida para MG

Treinador do Esporte Clube Vila Maria Helena, Diogo Coutinho Chao Villar, 18 anos, clicou em uma selfie a ida do time para Ubaporanga, onde disputariam — e ganhariam — um torneio. A foto é um dos últimos registros de Diogo, um dos quatro mortos no acidente no mesmo coletivo, que caiu de uma ponte, na madrugada de segunda-feira (30).

Foto: Reprodução/Internet

O sonho de Diogo era treinar seu time de coração, o Vasco da Gama.

Além de Diogo, perderam a vida os atletas:

Andrei Viana da Costa Silva, 15 anos, morador de Duque de Caxias;

Kailon da Silva Paixão, 13 anos, morador de Magé;

Thyago Ramos de Oliveira Dias, 15 anos, de Duque de Caxias.

Outras 29 pessoas ficaram feridas. Na noite de segunda, uma homenagem foi feita para a equipe no campo em que treinavam, na Baixada Fluminense.

Três corpos seriam enterrados nesta terça: o de Diogo, o de Andrei e o de Kailon.

Com g1