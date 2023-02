A prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, demitiu um pastor evangélico após um vídeo cair nas redes sociais em que ele aparece fazendo sexo com uma mulher dentro de uma repartição municipal.

Foto: Reprodução Redes Sociais / Terra do Mandu

Os dois profissionais ocupavam cargos comissionados - ou seja, indicação sem concurso público. A prefeitura informou que teve conhecimento do vídeo no último sábado (28) e que os dois funcionários públicos foram ouvidos ainda no fim de semana. As portarias com a exoneração deles foram publicadas nesta terça-feira (31).

O vídeo foi gravado dentro de uma repartição ligada à Secretaria Municipal de Políticas Sociais. Em parceria com o poder judiciário, o setor atende pessoas em processo de ressocialização de condenados por meio de serviços para a prefeitura.

O pastor, identificado como Benedito Silva da Cunha, o Ditinho, ocupava o cargo de supervisor no local. Ele estava na administração desde 2017. O salário dele era de R$ 3.887,52, conforme o portal da transparência. Em alguns meses, chegou a R$ 5.054,72.

A prefeitura informou que tomou conhecimento dos fatos e desencadeou uma série de providências. "A primeira foi ouvir formalmente os servidores envolvidos. Diante dos relatos, foi decidida pela exoneração dos mesmos, bem como a instauração de um procedimento administrativo".

Da redação com Terra do Mandu e Estado de Minas