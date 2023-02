Carro bate em caminhão e quatro pessoas morrem na BR-365 em Minas

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou quatro pessoas mortas e uma ferida nesta terça-feira (31 de janeiro), na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Um carro invadiu a contramão e bateu em um caminhão estacionado.

Carro ficou bastante destruído. — Foto: Corpo de Bombeiros

As quatro vítimas estavam no automóvel e morreram na rodovia. Elas ficaram presas às ferragens e já estavam sem vida quando os bombeiros chegaram. Uma vítima ficou ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava vazio e estacionado no momento do acidente. O motorista do carro teria perdido o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão.

A vítima que ficou ferida já estava fora do carro e com escoriações. Ao todo, o veículo tinha cinco ocupantes. Não foram dados detalhes das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).

Com O Tempo