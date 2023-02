Secretaria de Saúde alerta para prevenção à Covid na volta às aulas

A comunidade escolar já está atenta ao início do ano letivo regular nas diversas redes de ensino, escolas técnicas e universidades, desde quarta-feira (1/2), em Minas Gerais. No contexto, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) reforça a importância da adoção de práticas preventivas contra a Covid-19 e outras doenças.

Foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG

Subsecretária de Vigilância em Saúde da SES-MG, Herica Vieira Santos destaca que a imunização é, atualmente, a principal estratégia de prevenção da saúde pública contra a covid, tanto nas escolas quanto em outros ambientes.

Atualmente, pessoas a partir dos seis meses de idade podem receber a primeira aplicação, conforme os critérios do Ministério da Saúde. “Nossa principal medida de proteção é a vacinação. As pessoas podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS). A vacina é uma fonte de prevenção às doenças respiratórias, como a covid, mas também em relação à influenza, que logo terá também uma nova campanha”, reforça Herica Santos.

Práticas

Outro aspecto ressaltado pela subsecretária é em relação às chamadas medidas não-farmacológicas, ou seja, práticas cotidianas de cuidado que podem ser tomadas nos mais diversos espaços de convívio. “São ações simples de serem executadas, como lavar as mãos constantemente e evitar o compartilhamento de objetos, utilizando, por exemplo, a sua própria garrafinha de água”, aponta.

Outro ponto relevante é a chamada etiqueta respiratória, em que se recomenda o uso do antebraço para cobrir a região da boca e do nariz ao tossir ou espirrar. “Isso evita contaminação no ambiente. São medidas com boa capacidade de proteger a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor”, pontua.

Sintomas respiratórios

A subsecretária Herica Santos também assinala a importância de as pessoas procurarem atendimento médico em caso de sintomas respiratórios. “Se a pessoa sentir febre, tiver tosse ou dor de garganta, recomenda-se que procure atendimento em um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento, além de retomar imediatamente o uso da máscara”, explica.

Meningite

Além dos cuidados em relação a doenças como covid e influenza, a SES-MG ampliou a aplicação da vacina contra a meningite C, que terá disponibilidade durante todo o mês de fevereiro para pessoas de 16 a 30 anos que nunca tomaram essa vacina.

O público formado por todos os trabalhadores e alunos das universidades e escolas técnicas também poderá ser vacinado. “Essa é mais uma ação da SES para melhorar as coberturas vacinais no território mineiro”, conclui a subsecretária, que orienta ainda pessoas que tenham dúvidas ou apresentem sintomas gripais – tosse, espirro, dor de garganta e outros – a procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa.

Da Redação com SES-MG