Vídeo mostra PM sendo espancado em boate de Contagem; vítima está em estado grave

Imagens do circuito interno da boate Funny Night, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) mostram o cabo da Polícia Militar (PM) sendo espancado por um grupo de cinco homens. As agressões ocorreram na madrugada desta sexta-feira (3) e deixaram o militar gravemente ferido.

Foto: Reprodução Internet

As imagens mostram que o grupo aborda o policial pelas costas, quando ele estava no bar da boate. Ele é agredido, inicialmente, com um soco na cabeça e, em seguida, por chutes. A vítima ainda é pisoteada e, mesmo desmaiada, é atingida violentamente na cabeça com uma cadeira. Veja vídeo:

CENAS FORTES: Um PM foi brutalmente espancado por cinco homens dentro de uma boate localizada em Contagem, na Grande BH. A briga foi dentro da casa noturna Funny Night pic.twitter.com/X7R2wjIF0n — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 4, 2023

Conforme informações do boletim de ocorrência, a briga aconteceu dentro da boate, que fica no bairro Água Branca, e começou após uma mulher ter sido assediada. O namorado dela não gostou, houve um princípio de tumulto que foi controlado por outras pessoas. No entanto, horas depois, os envolvidos retomaram a discussão e iniciaram a pancadaria.

Três suspeitos foram presos. Os demais envolvidos são procurados.

Da Redação com Itatiaia