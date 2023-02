Rede estadual de ensino recebe 1,7 milhão de alunos na volta às aulas em MG

O ano letivo da rede estadual de ensino de Minas começou nesta segunda-feira (6) nas 3.461 escolas, com o retorno de 1,7 milhão de estudantes às salas de aulas. As informações são da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG).

De acordo com a SEE-MG, alunos ainda podem concorrer às vagas remanescentes da rede estadual de ensino. As inscrições vão até esta sexta-feira (10) e devem ser feitas pelo site Cadastro Escolar.

O sistema exibe quais as escolas que ainda possuem vagas dentro da região da residência do candidato. Ao fazer a opção por uma escola, o encaminhamento é imediato e o interessado terá dois dias úteis para confirmar a matrícula, de forma presencial na unidade de ensino, apresentando a documentação necessária, que pode ser conferida no site do cadastro.

Calendário escolar

O ano letivo de 2023 tem, no mínimo, 200 dias de aulas, com término previsto para 20 de dezembro.

O recesso escolar de julho será de 17 a 31; e o recesso conhecido como “Semana do Professor”, vai de 9 a 13 de outubro. O calendário escolar também dispõe de datas comemorativas e ações pedagógicas no decorrer do ano. Todos os detalhes sobre o calendário escolar podem ser acessadas na internet.

