Acidente grave deixa dois mortos e interdita o Anel Rodoviário de BH

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo ao menos uma carreta e um veículo no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Universitário, na região da Pampulha, na madrugada desta terça-feira (7). Devido a batida, a via está totalmente interditada.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando um carro atropelou e matou um andarilho, na pista sentido Vitória. Enquanto o atendimento médico era feito a essa vítima, surgiu uma carreta que tentou desviar e acabou colidindo na traseira de um caminhão tanque e, em seguida, em um automóvel.

Na sequência, a carreta carregada de milho tombou na pista. O motorista do veículo que ficou prensado na mureta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A carga da carreta ficou espalhada na via.

O acidente foi no sentido Vitória, mas com o tombamento e o derramamento de carga na via, a pista ficou interditada nos dois sentidos.

Os motoristas que passam pelo local precisam usar as pistas marginais. Por volta das 8h, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro já chega a altura da PUC São Gabriel. A orientação é evitar o local. Ainda não há detalhes sobre as duas pessoas que morreram e nem previsão para liberação da via.

Com Hoje em Dia