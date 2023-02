Uma tentativa de furto no bairro Pompéia, região Leste de Belo Horizonte, terminou mal para o suspeito na manhã dessa segunda-feira (6). O homem, conhecido por cometer crimes com frequência na região, dopou o cachorro de uma casa, pulou o muro do imóvel, furtou pertences, mas foi alcançado pelas moradoras pouco tempo depois, levou uma surra delas e foi parar no Pronto-Socorro João XXIII.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com uma das vítimas, que conversou com exclusividade com a reportagem da Itatiaia, a invasão ocorreu por volta das 6h, quando o homem pulou o muro após dopar o cachorro, separou objetos que seriam furtados, entre eles escada, bicicleta e material reciclável, e saiu da residência. O que ele não esperava era que, mesmo dopado, o cachorro daria um sinal. Uma das moradoras, que se arrumava para ir trabalhar, desconfiou e viu o suspeito fugindo com a bicicleta nas costas. Ele ainda sorriu para a vítima.

A mulher, de 40 anos, chamou a outra moradora, de 44, e as duas foram atrás do suspeito. Nesse momento, ele já tinha trocado de roupa e escondido os produtos no canal de um córrego que passa pela avenida Belém. “Ele deu a volta pelo outro lado, trocou de roupa e passou por nós como se não fosse ele. Minha irmã disse: 'foi você que entrou lá em casa. Abre a mochila'. Quando ele abriu, a gente viu a roupa que ele tinha entrado lá em casa dentro da mochila. Já 'catei' ele, dei uma gravata e cai com ele no meio da rua. Minha irmã acertou a moringa (cabeça) e o pau quebrou”, contou a vítima.

O suspeito apanhou até revelar onde tinha escondido a bicicleta e a escada. Um vídeo que a Itatiaia teve acesso mostra as moradoras segurando o homem. Outras pessoas também acompanham e pressionam o suspeito a mostrar onde os objetos furtados estavam.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou o criminoso para o Pronto-Socorro João XXIII. No boletim de ocorrência (BO) consta que ele teve lesões na cabeça. Até o encerramento BO, na noite dessa segunda-feira (6), ele ainda continuava no hospital, que não informa o estado de saúde de pacientes.

Com Itatiaia